Pianista Stefano Bollani se apresenta hoje em São Paulo Eleito recentemente o "melhor músico europeu de 2007" no prêmio Hans Koeller, o pianista Stefano Bollani, de 34 anos, faz show único hoje em São Paulo, no Bourbon Street. Bollani é atração do festival italiano Umbria Jazz, que realiza edições em diversas cidades do mundo e que agora aterrissa por aqui. O pianista já esteve no Brasil ano passado, quando integrou a seleção do Tim Festival. Agora ele volta ao País com seu quinteto para mostrar porque de seu reconhecimento pelo mundo. Acompanham o pianista, os músicos Marco Pereira (violão), Jorge Helder (contra-baixo), Jurim Moreira (bateria), Armando Marçal (percussão) e Zé Nogueira (saxofone). Para o repertório, Bollani traz um apanhado de grandes nomes brasileiros com transposições das canções para versões jazzísticas. Entre eles, Pixinguinha ("Segura Ele") e Chico Buarque ("Samba e Amor"). Sua parceria com o quinteto brasileiro que participa do Umbria Jazz Brasil se iniciou em 2006, quando gravou, em estúdio no Rio, antes de sua apresentação no Tim Festival daquele ano, algumas músicas brasileiras em releituras jazzísticas. O Umbria Jazz Brasil ainda acontece amanhã no Rio. Umbria Jazz Brasil - Edição São Paulo. Bourbon Street, Rua dos Chanés, 127, São Paulo. Tel (11) 5095-6100. Hoje, a partir das 20h. De R$ 45 a R$ 100.