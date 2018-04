Pianista Geraldo Flach morre no RS aos 65 anos O compositor e pianista gaúcho Geraldo Flach morreu hoje, aos 65 anos, de câncer de pulmão, em Porto Alegre. Ele estava internado no Hospital Mãe de Deus desde o final de novembro para tratar da doença, detectada durante o ano passado. O corpo será velado no Centro Municipal de Cultura da capital do Rio Grande do Sul e cremado no Cemitério São José, no início da tarde de amanhã.