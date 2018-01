Pianista Francis Hime apresenta em SP aclamado disco

Em uma parceria entre a Biscoito Fino e o Canal Brasil, o segundo show será gravado para sair em DVD, no máximo até agosto. E, assim como no CD duplo, o concerto será dividido em duas partes. Na primeira, Francis relembrará parte do repertório registrado em "Imagem", disco em que o compositor pela primeira vez interpretou com arranjos para piano-solo trilhas que fez para filmes nas décadas de 60 e 70.

Dos 25 temas do álbum, o compositor pinçou oito, entre eles duas parcerias com Chico Buarque, "A Noiva da Cidade" e "Choro nº 1 (Meu Caro Amigo)", e "Tema Hindu", "A Estrela Sobe (Último Retrato)", "Lição de Amor" e "Namoro de Vadinho e Dona Flor". Além de toda a carga emotiva que emana do piano de Francis, e da intimidade com suas próprias composições, o cenário ainda contará com um telão, que exibirá cenas dos filmes que foram preservados, e imagens dos que se perderam em uma "colagem poética", como define o compositor.

O encerramento do show será marcado por uma feliz coincidência. Na mesma noite em que Francis fechará a apresentação com "Pra Baden e Vinicius", inspirada nos afro-sambas, seu parceiro nessa composição, Paulo César Pinheiro, estará presente no palco do teatro de outro Sesc, o Pompeia. "É uma pena que os shows estejam marcados para o mesmo horário, senão eu daria uma escapadela para ver o Paulinho", lamenta Francis.

Serviço

Francis Hime. Sesc Pinheiros (1.010 lugares). Rua Paes Leme, 195. Telefone: 3095-9400. Amanhã, 21 horas, e domingo, às 18 horas. R$ 5 a R$ 20. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.