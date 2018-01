Pianista argentino Ariel Ramírez morre aos 88 anos O pianista e compositor Ariel Ramírez, autor da célebre "Misa criolla" e um dos maiores representantes do folclore argentino, morreu na noite de ontem, aos 88 anos. Ele estava numa clínica em Montegrande, ao sul de Buenos Aires, informou a agência de notícias DYN. Vários artistas lamentaram a morte do pianista, a quem lembram como um dos melhores compositores do país.