Piadas Não me lembro de muita coisa do filme. O título em inglês era The Candidate e o ator era o Robert Redford. Numa eleição para senador no Estado da Califórnia, o candidato republicano à reeleição é tão forte que nenhum democrata quer ser seu adversário. O partido convence Robert Redford a concorrer. Como não há a menor possibilidade de derrotar o popular e corrupto republicano, Redford pode dizer o que quiser durante a campanha, aproveitando para criticar a influência do dinheiro na política e gozar dos políticos profissionais, como o seu supostamente imbatível oponente. E acontece o imprevisível: Redford ganha a eleição, para a surpresa de todo o mundo, principalmente do seu próprio partido, que tomou seu crescimento nas pesquisas de intenção de voto como um equívoco passageiro de pessoas que não tinham entendido a piada. A última cena do filme é a de um Redford, perplexo, perguntando ao seu gerente de campanha: “E agora?”.