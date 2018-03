Piada mais antiga do mundo é de 1900 a.C A piada mais velha do mundo remonta a 1900 a.C e sugere que o humor escatológico era tão popular nessa época quanto é hoje. A piada surgiu entre os sumérios, que viveram no que é hoje o sul do Iraque, e diz: "algo que nunca aconteceu desde o começo dos tempos: uma mulher nunca soltou um pum no colo do marido". Este é o primeiro lugar da lista de dez piadas mais antigas do mundo, publicada pela universidade de Wolverhampton na quinta-feira. Uma piada de 1600 a.C sobre um faraó, o rei Snofru, vem em segundo lugar: "como entreter um faraó entediado? Coloque um navio cheio de mulheres vestidas somente com redes de pesca e diga ao faraó que pegue um peixe". Já a piada britânica mais antiga do mundo data do século 10 e revela o lado obsceno dos anglo-saxões: "o que é que fica pendurado nas coxas de um homem e quer entrar em um buraco no qual já entrou antes? Resposta: uma chave". "As piadas variam com o passar dos anos. Algumas têm o formato pergunta e resposta, enquanto outras são provérbios e charadas bem-humoradas", disse o autor do relatório, Paul Mcdonald, importante professor da universidade. "No entanto, todas elas estão dispostas a abordar tabus e têm algum grau de rebeldia. Os trocadilhos, as anedotas e o humor escatológico de hoje remontam às primeiras piadas identificadas nesta pesquisa." O estudo foi patrocinado pelo canal de TV Dave. As 10 piadas mais antigas do mundo podem ser vistas no site www.dave-tv.co.uk. (Por John Joseph)