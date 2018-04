Piada de Alec Baldwin gera polêmica nas Filipinas

Uma piada feita pelo ator americano Alec Baldwin sobre as "esposas de aluguel" filipinas no último dia 12 no programa "Late Show With David Letterman" gerou polêmica no país, onde jornalistas e políticos não economizaram críticas ao artista.

"Estou pensando em encontrar uma esposa filipina por correio, ou até mesmo uma russa", disse Baldwin no popular talk-show, exibido pela rede CBS pouco antes da meia-noite no horário americano.

As reações de políticos, jornalistas e ativistas femininas não demoraram a aparecer e houve quem disse que o ator deve ficar longe das Filipinas. "Deixe que ele venha às Filipinas que lhe daremos o que merece", disse o senador Ramón Revilla.

O talk-show de David Letterman pode ser visto pela TV a cabo no arquipélago filipino, onde o inglês é idioma oficial.