Pia Fraus estréia o espetáculo 100 Shakespeare Quem gosta de teatro de bonecos e não viu ao menos deve ter ouvido falar da Cia. Pia Fraus, fundada há 22 anos por Beto Andretta e Beto Lima. Afinal, espetáculos como Bichos do Brasil e Flor de Obsessão - duas entre as 16 produções da trupe - foram apresentados em várias cidades do Brasil, além de 15 países europeus e latino-americanos. A partir desta quinta-feira, um novo espetáculo entra em cartaz: 100 Shakespeare. Fiel à sua linguagem, mais uma vez não há palavras em cena e sim imagens criadas pelo diálogo mudo entre bonecos e atores-manipuladores. Trilha sonora e iluminação são elementos igualmente expressivos. "É um espetáculo muito importante na trajetória da companhia, porque é o primeiro criado depois da morte do Beto Lima", lembra Andretta. Lima morreu em 2005 e é homenageado com essa montagem. Lear, Hamlet, Macbeth e Otelo são alguns dos grandes personagens de Shakespeare que sobem ao palco na forma de bonecos, nesse espetáculo de apenas uma hora. "Não são exatamente cenas das peças escolhidas - sete delas - que estarão em cena, mas sínteses poéticas. Conhecendo ou não o universo de Shakespeare, o espectador vai ser tocado pelo que vê. Pelo menos é o que a gente quer." Beto afirma ter buscado o essencial de cada peça. "Por exemplo, em Macbeth, representamos a crueldade que é a essência dessa peça. É assim que eu vejo", diz Beto. Já Hamlet é um boneco sem cabeça. "É a imagem que melhor representa a angústia desse homem que não tem clareza sobre o que pensa, atormentado pela dúvida." Daí o 100 do título, cuja sonoridade remete a ´sem´ Shakespeare. Andretta assina a concepção do espetáculo, mas a direção ficou a cargo de Wanderley Piras, que durante 15 anos integrou o Grupo XPTO. Em cena, os atores Sidnei Caria, Fábio Cianatto, Josafá Filho e Camila Boaventura. O espectador verá mais de 40 bonecos - 25 deles ainda criados por Beto Lima - e diferentes técnicas de manipulação, desde o teatro negro (bonecos fosforescentes sob luz negra )até o tradicional bunraku. 100 Shakespeare. 60 min.14 anos. Sesi Vila Leopoldina (90 lug.). R. Carlos Weber, 835, V. Leopoldina, 3833-1093. 5.ªa sáb., 20h; dom., 18h. Grátis (retirar convites com uma hora de antecedência). Até 24/9