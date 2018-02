Philip Roth volta à televisão em julho

Parece que Philip Roth anda meio confuso com o significado da palavra “aposentadoria”. Um convite do apresentador e comediante Stephen Colbert foi o que bastou para o célebre escritor americano suspender a sua.

O porta voz da produtora Comedy Central disse à agência The Associated Press nesta quarta-feira, 21, que Roth topou conceder uma “entrevista longa”, em julho, para o cOlbert Book Club (a letra O, em maiúscula, é uma paródia do Oprah Book Club).

Em uma entrevista que foi ao ar nesta semana na rede britânica de televisão BBC, o autor de Pastoral Americana disse que seria, “absolutamente”, sua última aparição pública onde quer que fosse.

Em 2012, Roth anunciou que Nêmesis, romance de 2010 que conta a história de um grupo de jovens ameaçados pela poliomielite nos anos da Segunda Guerra, seria o seu último. Até agora, o escritor cumpriu essa promessa.

Apesar de não parecer o candidato mais óbvio para tirar Roth do sofá, Stephen Colbert é um apresentador respeitado no meio literário americano. Ele esteve entre os mais populares palestrantes das últimas edições da BookExpo America, convenção anual dos editores americanos, e já entrevistou diversos escritores, com destaque para um papo com Maurice Sendak que foi ao ar em 2012.

O clube do livro de Colbert já se dedicou a autores como Ernest Hemingway e J.D. Salinger. Em julho, todo o programa será dedicado a Philip Roth.