Philip Roth recebe prêmio literário Philip Roth recebeu o prêmio Príncipe de Asturias de Letras, em Madri. Ao conceder a honraria, os jurados da premiação destacaram o caráter da obra do autor como grande herdeiro da prosa norte-americana. Na ocasião, ele também foi classificado como um dos poucos escritores atuais a quem se pode chamar de um "clássico vivo". Saíram derrotadas as candidaturas de ficcionistas importantes como Alice Munro, Haruki Murakami e Jonathan Franzen. De acordo com Diana Sorensen, da Universidade de Harvard, o autor premiado pode ser considerado um continuador do grupo de grandes escritores norte-americanos da década de 1930. / EFE