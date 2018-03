Phil Spector é condenado por homicídio doloso

Um júri de Los Angeles deu o veredicto condenando Spector, 69 anos, após um novo julgamento que durou cinco meses. Spector receberá a sentença em 29 de maio e poderá passar o resto de sua vida atrás das grades. O primeiro julgamento terminou em setembro de 2007 sem veredito devido a um impasse entre os jurados.

Lana Clarkson, atriz de 40 anos que atuou em filmes B, morreu de um tiro na boca disparado da arma de Spector no saguão da residência dele, em 3 de fevereiro de 2003 no condomínio Alhambra, em Los Angeles. Ela e Spector tinham se conhecido horas antes numa boate de Hollywood.

No segundo julgamento, o júri teve a opção de considerar Spector culpado de um delito menos grave, homicídio culposo (sem a intenção de matar). Pelas leis da Califórnia, a decisão do júri de condenar ou absolver o réu precisa ser unânime.

Spector, que foi pioneiro da técnica "Wall of Sound" (muralha de som) nos anos 1960 e, no auge de sua fama, trabalhou com The Ronettes, The Beatles, Cher e Leonard Cohen, negou ter assassinado Clarkson.

Ele não depôs em nenhum dos julgamentos e, desde sua prisão em 2003, foi libertado sob fiança de 1 milhão de dólares, mas foi preso imediatamente após a leitura do veredito, na segunda-feira.

Os promotores argumentaram que o disparo fatal dado em Clarkson seguiu um padrão de comportamento arriscado com armas e violência em relação às mulheres que já tinha sido manifestado anteriormente por Spector.

Os advogados de Spector argumentaram durante o julgamento que Lana Clarkson cometeu suicídio por estar em depressão devido à decadência de sua carreira.

Quando conheceu Spector, na noite antes de sua morte, ela estava trabalhando como hostess na boate House of Blues, em Hollywood. Ela ficou conhecida principalmente como estrela dos filmes B dos anos 1980 "Barbarian Queen" e "Amazon Women on the Moon".

Os dois longos julgamentos, que incluíram depoimentos de cinco mulheres e uma visita dos jurados ao bizarro falso castelo onde reside o recluso Phil Spector, praticamente obliteraram seu status de produtor genial responsável por "River Deep, Mountain High", de Tina Turner, e do sucesso dos Righteous Brothers "You've Lost That Lovin' Feelin.'"

Durante o julgamento, Spector pareceu frio e frágil, com as mãos frequentemente tremendo. Nenhum de seus antigos amigos do mundo da música pop depôs em seu favor.

Spector teve uma infância problemática. Seu pai cometeu suicídio, sua irmã foi internada em instituições psiquiátricas, e o próprio Spector sofreu fases de depressão grave.

Pouco antes da morte de Lana Clarkson, ele disse ao jornalista britânico Mick Brown, em entrevista rara, que tinha personalidade bipolar e "demônios que se digladiam dentro de mim".

Em 2006 ele se casou, sem alarde, pela quarta vez, agora com a modelo e atriz Rachelle Short, 30 anos mais jovem que ele.