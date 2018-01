Phil Collins leva sua coleção do Álamo para seu ‘lar’ no Texas O lendário roqueiro britânico Phil Collins levou sua imensa coleção de artefatos do Álamo nesta terça-feira para o local em San Antonio que os moradores chamam de “Santuário da Liberdade do Texas”. As peças ficarão em um museu que será batizado em sua homenagem.