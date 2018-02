Peu Sousa, músico baiano, é encontrado morto em sua casa em Salvador O músico Peu Sousa, de 35 anos, foi encontrado morto, no domingo, em sua casa no bairro de Itapuã, em Salvador. Guitarrista, compositor e produtor, Sousa era enteado de Luís Galvão, compositor e cantor do grupo Novos Baianos, e havia trabalhado com nomes como Carlinhos Brown, Caetano Veloso, Marisa Monte, Pitty e Junior Lima - com quem chegou a formar uma banda, a Nove Mil Anjos.