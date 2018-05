Petrobras Sinfônica toca jazz de Claude Bolling Amanhã, a Petrobras Sinfônica apresenta no Teatro Oi Casa Grande o segundo concerto da série Casa Grande que leva programas sinfônicos alternativos de excelência a um dos espaços mais charmosos da zona sul do Rio de Janeiro. Sob o comando do regente-assistente, Carlos Prazeres, e com os solistas Itamar Assiére no piano, Ricardo Cândido no contrabaixo e André Boxexa na bateria, a orquestra apresentará a famosa Suíte para Orquestra de Câmara & Jazz Piano Trio, do francês Claude Bolling. Completa o programa Pelleas et Melisande, de Gabriel Fauré.