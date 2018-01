Petrobras patrocina palestra sobre marketing cultural A Confraria Cultural, empresa que promove palestras oferece, na próxima segunda-feira, com patrocínio da Petrobras, um encontro em torno do tema Além do Marketing Cultural, das 9 às 18 horas, no Memorial da América Latina. Serão abordados os tópicos identidade de marca, legislação de incentivo fiscal e gestão de patrocínios. A palestra começa abordando o tema Cultura, decisão emocional ou financeira?, que será discutido pela advogada Cristiane Olivieri. Em seguida, Yacoff Sarkovas, consultor especializado em patrocínio e comunicação empresarial, vai falar sobre a gestão de patrocínios. A palestra deve esquentar com o debate entre Cristiane e Sarkovas sobre as razões financeiras e mercadológicas da questão central, o marketing cultural. Participam também da palestra o artista plástico Francisco Panachão e a advogada Negle Morbim. O evento é destinado a gestores responsáveis por patrocínios e investimentos, profissionais de administração, marketing, publicidade, comunicação, marketing cultural e captadores de recursos. Além do Marketing Cultural. Memorial da América Latina. Sala Mário de Andrade, Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. 17/07. Preço da inscrição por pessoa: R$ 1.080. Até quinta-feira, R$ 918 (15% de desconto). Inscrições até sexta-feira, pelo tel. (11) 3677-3890.