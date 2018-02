Petrobras investirá R$ 110 mi em 113 projetos culturais A Petrobras vai investir R$ 110 milhões nos próximos dois anos em 113 projetos beneficiados em seu programa cultural, anunciado hoje no Centro Cultural Waly Salomão, em Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro. O programa recebeu a inscrição de 5,1 mil projetos e chegou aos 113 beneficiados por meio de uma comissão de seleção que inclui representantes da empresa, do governo, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de outras entidades sociais.