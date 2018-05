Petrobras e Arnaldo Cohen homenageiam Liszt O pianista brasileiro Arnaldo Cohen se apresentará com a Orquestra Petrobras Sinfônica no concerto Portinari II, no dia 12 de junho, excepcionalmente às 16h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A informação é da assessoria de imprensa da Orquestra. A orquestra lembrará os 200 anos de nascimento de Franz Liszt com um programa inteiramente dedicado ao pianista e compositor húngaro.