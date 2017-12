Petrobras amplia verba e atuação em cultura Em 2007, a Petrobras vai ampliar sua verba e a sua área de atuação no patrocínio cultural. Além da música, artes cênicas, preservação de memória, cinema e patrimônio edificado, a estatal incluiu literatura e formação de platéias em seu edital lançado na quarta-feira no Museu de Arte Moderna do Rio. A verba cresceu para R$ 80 milhões, dos quais R$ 60 milhões serão aplicados em propostas escolhidas por concorrência pública e o restante em projetos convidados. Além destes, a empresa destina R$ 50 milhões para a manutenção de eventos (como festivais de cinema), grupos (como o Corpo e Galpão, de Minas) e cursos (como a Escola de Cinema Darcy Ribeiro e a Escola Portátil de Choro, ambas do Rio). O cinema ficará com metade dos R$ 60 milhões, mas a parte destinada à produção de longas-metragens permanecerá a mesma, R$ 21 milhões, embora tenha sido criada a rubrica de difusão (ou lançamento) destes, com verba de R$ 4 milhões. Os festivais de cinema continuaram com a mesma quantia, R$ 2,5 milhões, mas a produção de curtas e médias-metragens cresceu para R$ 2,8 milhões. "Além disso foi criada uma faixa a mais para o patrocínio de longas, que poderão receber até R$ 1,5 milhão por título", avisou o consultor da área, José Carlos Avellar. Os responsáveis de cada setor foram mantidos (José Miguel Wisnik para música, Jurema Machado para preservação e memória) e para literatura foi convidado o crítico paulista Arthur Nestrovski . A área de arte e educação (ou formação de platéias), ficou com Ana Mae Barbosa. Além dos R$ 130 milhões previstos, a Petrobrás deve dispor de pelo menos R$ 100 milhões a mais, fora do edital, incluída aí a restauração de monumentos. Essa quantia depende do lucro contábil da estatal, mas em 2005 elevou o total do investimento para R$ 235 milhões. ´Foi um recorde e talvez tenhamos mais que isso no ano que vem. Mas só saberemos no último trimestre de cada ano, quando é divulgado o balanço da empresa´, explicou a gerente de Patrocínios da Petrobrás, Eliane Costa. Os detalhes do edital estão no site da empresa: www.petrobras.com.br/cultura.