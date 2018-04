Petrobras abre edital de cultura Estão abertas até o dia 21/1 as inscrições para a seleção pública de Festivais de Música, Festivais de Cinema e Difusão de Filmes do Programa Petrobras Cultural (PPC). Neste ano, o edital pretende distribuir R$ 9 milhões. Criado em 2003, o PCC é o maior programa de patrocínio cultural do País. Já teve sete edições, abrangendo 76 áreas de seleções públicas, destinando R$ 311 milhões a 1.246 projetos contemplados. Suas comissões de seleção são formadas por grupos de profissionais que atuam diretamente nas áreas culturais contempladas pelo programa. Interessados em participar do edital devem fazer sua inscrição pelo site www.hotsitespetrobras.com.br/ppc.