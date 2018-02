Petra Costa e Caetano Gotardo fazem cinema intimista

Quem é Elena? Nascida em plena ditadura militar, filha de pais militantes, Elena é a garota que passou a primeira infância escondida, que viu na adolescência o Brasil se abrir e ganhar modernidade e que viu também a irmã Petra chegar em 1983, quando ela tinha 13 anos. Viu chegar também a vontade, e a necessidade de se tornar atriz e de tentar a carreira em Nova York, para onde se mudou. Pouco tempo depois, viu seus sonhos ruírem diante dos tantos nãos que recebeu. Viu-se diante da impossibilidade de praticar sua arte e da vontade e de morrer.

A morte de Elena deixou na irmã Petra a memória e a perda que a acompanharam por anos e que a levaram a, em 2003, 13 anos depois da partida de Elena, matricular-se no curso de teatro da Columbia University. "Voltei para NY para também ser atriz, percorrer seus passos, na esperança de encontrar as memórias que ela escreveu em seus diários. Eu a buscava pelas ruas da cidade", conta a diretora.

É esta memória que não tem consolo, não se esquece, mas dá, em vez de somente dor, origem e sentido a tudo, inclusive ao filme. "Qual é nossa saudade inconsolável? Cada um tem a sua. E muitas vezes a gente evita até de pensar nesta memória e, em vez de aprender a dançar com ela, nega", comenta a diretora, que fez de seu primeiro longa muito mais que um documentário clássico. Ao narrar em primeira pessoa, em uma conversa com Elena, Petra escreve um diário muito pessoal da busca pela memória da irmã e da luta para aprender a lidar com tamanha ausência.

É exatamente a perda que também é a pedra de toque de O Que se Move, de Caetano Gotardo, outro jovem diretor que assina seu primeiro longa. Na trama, ficcional mas inspirada em três notícias que ele leu nos jornais no início dos anos 2000, três histórias paralelas narram o drama de três famílias convivendo com a falta de um filho. "Os dois longas têm muitas semelhanças. A questão do feminino, do luto, da família...", diz Petra. "São filmes diferentes. Um é documentário. O outro é ficção.

Estilisticamente são também diferentes, mas que tematicamente conversam. Os dois têm a perda como ponto de partida e têm a figura feminina, e a da mãe, como ponto muito forte", comenta Gotardo.

Apesar de preferir não explicar quais são as notícias que o inspiraram inicialmente, o diretor ressalta que foram fatos que o abalaram sobre histórias de vidas que, assim como na tela, conversam entre si. "Fiquei realmente muito tocado com as notícias quando ocorreram. E elas não me abandonaram por anos. Persistiram na memória", conta o diretor. "Eu tinha um arquivo com vários recortes e, quando pensava em algum com o qual queria trabalhar, sempre me vinham estes três em mente. E vinham juntos. Foi assim que comecei a pensar em uni-los."

