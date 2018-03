Petição online pede reabertura de centro

Ser aluna do Centro Experimental de Formação e Pesquisa Teatral entre 2008 e 2010 foi muito importante para Débora Araújo Seabra de Moura. Lá, ela encenou duas peças, participou de alguns Autos de Natal e encontrou uma forma de expressão. O centro está fechado desde 2010, e Débora abriu esta semana uma petição on-line no site Avaaz chamada SOS Cultura RN para sensibilizar a governadora Rosalba Ciarlini para a importância do espaço.