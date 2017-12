Peter O'Toole, de 'Lawrence da Arábia', morre aos 81 anos

O'Toole já havia sobrevivido a um câncer de estômago na década de 1970, mas sua saúde se ressentiu das muitas décadas de intenso consumo de álcool e cigarros. Segundo o agente do ator, Steve Kenis, ele morreu no sábado em um hospital de Londres.

A carreira de O'Toole abrangeu seis décadas, mas ele será lembrado principalmente pelo papel que o revelou, no épico de David Lean, em 1962, sobre um excêntrico oficial britânico que se alia a uma milícia árabe para enfrentar as tropas otomanas durante a Primeira Guerra mundial.

"Lawrence" valeu a O'Toole a primeira das suas oito indicações ao Oscar de melhor ator. Ele nunca recebeu nenhuma dessas estatuetas, tornando-se um recordista em indicações frustradas -- a última delas em 2006, por "Vênus".

Em 2003, relutantemente, ele aceitou um Oscar honorário pelo conjunto da carreira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outros papéis marcantes da carreira dele incluíram nos filmes "Becket, o Favorito do Rei", "O Leão no Inverno" e "O Substituto", e mais recentemente na série de TV "The Tudors", interpretando o papa Paulo 3º.