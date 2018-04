Peter Jackson é operado e filmagens de 'O Hobbit' atrasam outra vez

SYDNEY - O diretor neozelandês Peter Jackson passou por uma cirurgia de emergência por causa de uma úlcera estomacal. A recuperação dele deve atrasar de novo as filmagens de O Hobbit, história que cronologicamente antecede à da trilogia O Senhor dos Anéis.

Os médicos informaram nesta quinta-feira, 27, que o cineasta deu entrada em um hospital de Wellington, na Nova Zelândia, se queixando de fortes dores no abdome, e os médicos decidiram operá-lo imediatamente.

A agente de Jackson, Melissa Booth, disse que o cineasta se recupera bem e poderá retomar o trabalho "dentro de algumas semanas".

As filmagens de O Hobbit estavam previstas para começar em fevereiro, após meses de discussões entre sindicatos e os estúdios Metro Goldwyn Mayer (MGM). O governo da Nova Zelândia modificou as leis trabalhistas para viabilizar as filmagens no país.

Assim como O Senhor dos Anéis, O Hobbit é baseado no mundo ficcional de J.R.R. Tolkien. A primeira parte do novo filme deve chegar às telonas em 2012. (As informações são da agência EFE).