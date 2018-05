Peter Hook toca repertório do Joy Division em SP

Hook idealizou o show no ano passado, como um tributo aos 30 anos de morte de Ian Curtis, o vocalista do Joy Division, e acabou pegando gosto. Curtiu tanto que também já tocou inteirinho o outro disco da banda inglesa, "Closer" (1980). Ele mantém um clube noturno em Manchester, terra natal do Joy Division, The Factory, e foi lá que nasceu a ideia.

"Demorei muito para chegar até aqui, e confesso que cheguei bem nervoso. Foi dureza memorizar todas as letras; embora eu as conhecesse tão bem, cantar é outra coisa. Mas agora estou confiante, achei meu tom. Cantar foi ficando mais fácil e mais divertido à medida que a coisa se desenrolava. Tinha dúvidas se era possível, porque eu toquei o baixo na história do Joy Division, e não dava para cantar e tocar o baixo da mesma forma. Mas, com sorte, achei a solução em casa. Meu filho, Jack, toca baixo, e encaixou perfeitamente", disse o músico.

Peter Hook diz que não dá a menor pelota para as reações negativas ao fato de ter assumido o sacrossanto repertório do Joy Divison. A voz de Ian Curtis, a pegada minimalista do som da banda, o baixo solando em uma tradição oposta à do funk fizeram história. Quando Ian Curtis dançava, ele não estava imitando Mick Jagger nem Robert Plant. Ele estava mergulhando a geração dele na sua própria angústia.

A versão de Peter Hook para "Unkonwn Pleasures" acabou de ser lançada em disco. O baixista conta que não pretendia fazer isso, mas que um amigo seu australiano tinha gravado o show no The Factory e o resultado ficou muito bom. Quando soube, pelo amigo, que havia uma tragédia em Brisbane, na Austrália, por conta de uma inundação, ele resolveu lançar o disco com renda destinada às vítimas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

