Peter Berg é cotado para dirigir novo filme de Cruise Peter Berg ("O Reino") está sendo cotado para dirigir "Edwin A. Salt", um thriller de espionagem estrelado por Tom Cruise. O filme contará a história de um agente da CIA apontado como um espião russo que estaria tramando o assassinato do presidente dos EUA. Como protagonista, Cruise consegue fugir de seus superiores, descobrir o verdadeiro traidor e ainda tenta reunir sua família. Vários diretores já passaram por esse projeto da Columbia, como Terry Geroge ("Hotel Ruanda") e Michael Mann ("Miami Vice"). Berg esteve duas vezes com Cruise nas últimas semanas para discutir o roteiro. O diretor pretendia antes rodar "Lone Survivor", mas o roteiro escrito para a Universal ainda precisa ser retrabalhado. A Columbia pretende fazer "Salt" em meados do ano, mas a greve dos roteiristas de Hollywood e negociações contratuais com diretores e atores podem complicar o cronograma. Berg atualmente faz a pós-produção de "Hancock", com lançamento previsto para 2 de julho, em que Will Smith interpreta um super-herói torturado.