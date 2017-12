Pete Doherty é preso em Berlim após quebrar automóvel

O roqueiro britânico Pete Doherty foi detido neste fim de semana pela polícia alemã, em Berlim, completamente alcoolizado e após quebrar um automóvel quando saía de um bar em Kreuzberg.

O jornal Bild revelou nesta segunda-feira, 7, que Doherty foi retido durante mais de três horas na delegacia junto ao Checkpoint Charlie, antigo posto fronteiriço por onde se cruzava o Muro de Berlim.

O ex-namorado da modelo Kate Moss, conhecido pelos excessos com o álcool e as drogas, foi detido em companhia de um casal de amigos na saída do bar Trinkteufel.

"Os três chegaram da Wiener Strasse, onde tinham sido expulsos de outro local. Também no meu, quase o retiramos. Não fazia outra coisa além de beber e perguntar por cocaína", afirmou um garçom.

Muito embriagado, Pete Doherty tropeçou ao sair do local com um copo na mão, com o qual quebrou acidentalmente o vidro de um veículo estacionado.

Alertada por uma testemunha, uma patrulha da polícia de Berlim prendeu o roqueiro britânico sob a acusação de danos materiais e o colocou em liberdade horas depois.