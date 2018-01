Pet Shop Boys traz turnê do novo disco 'Yes' ao Brasil

O show é dividido em quatro partes, apresentando mais de 20 músicas, incluindo sucessos como "You are Always on my Mind" e "Go West", e faixas do disco atual. "Cada parte tem um clima bem diferente. Isso é uma coisa nova, que nunca fizemos. O palco e o cenário são espetaculares, em constante transformação", diz vocalista do Pet Shop Boys, Neil Tennant. "Estamos indo para um lugar onde nunca fomos, que é Brasília. Estou animado, é uma cidade que sempre quis conhecer. Nós amamos o Brasil, o público é muito carinhoso".

Os preços dos ingressos para São Paulo não fogem à regra das grandes atrações internacionais. Os valores, extremamente salgados, chegam a custar R$ 400 (estudantes pagam meia entrada), mas Tennant se defende. "Nossa, é realmente alto. Não consigo acreditar que para Rio e São Paulo custem esse valor. Geralmente, nossos ingressos são muito mais baratos. O Pet Shop Boys nunca abusou do público."

Em relação a "Yes", décimo disco de estúdio dos ingleses, não há surpresas. Quem não gostava continuará a dar de ombros, e quem já era fã reverenciará mais uma vez. Imprimindo o estilo Pet Shop Boys, "Yes" dá uma aula aos enlatados eletrônicos de hoje. A dupla prova ser possível mesclar batidas dançantes e baladas românticas com letras interessantes. Um pop eletrônico bem feito, com destaque para "Legacy", "Building a Wall" e "The Way It Used to Be". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Pet Shop Boys - São Paulo: Credicard Hall (7.000 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955. Tel. (011) 2846-6010. 3.ª, 21h30. R$ 90/ R$ 400.

Rio de Janeiro: Citibank Hall (8.430 lug.). Av. Ayrton Senna, 3.000. Tel. 0300-7896846. 4.ª, 21h30. R$ 140/ R$ 300.