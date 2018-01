Pet Shop Boys se apresenta hoje em São Paulo

O show terá um grande diferencial. A apresentação será dividida em quatro partes, cada qual com seu ambiente e clima. As músicas cercarão a longa carreira da dupla Neil Tennant e Chris Lowe, que se conheceram em uma loja de disco em Londres, no ano de 1981.

Sucessos como "West End Girls", "Domino Dancing", "Love", "It''s A Sin", "Always On My Mind" (versão original de Elvis Presley) e "Go West" (versão original do Village People) reverberaram nas pistas de dança durante toda a década de 80 e 90. A partir de 2000, a dupla lançou álbuns menos inspirados como Release (2002) e Fundamental (2006). Yes, de 2008, trouxe uma lufada de vigor, e ainda conta com "We?re All Criminals Now", uma homenagem ao brasileiro Jean Charles de Menezes - morto no metrô de Londres (Inglaterra) em 22 de julho de 2005.

A última vez que o Pet Shop Boys se apresentou no Brasil foi em março de 2007. A primeira foi em 1994, com shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 2004 eles voltaram ao País, apresentando-se apenas uma vez, em São Paulo. Essas visitas renderam influências assumidamente brasileiras no álbum Bilingual (1996), no qual utilizaram sons de percussão do grupo Olodum. As informações são do Jornal da Tarde.