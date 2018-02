Pet Shop Boys lançam vídeo Os Pet Shop Boys estrearam o videoclipe de seu novo single Winner. Trata-se de uma estratégia de lançamento de seu próximo álbum gravado em estúdio, que deve chegar às lojas no dia 17 de setembro. A obra, que se chama Elysium Winner, já está disponível para compra digital, informou ontem a EMI Music. No comunicado, a empresa fonográfica adianta também que o novo trabalho de Neil Tennat e Chris Lowe contém 12 canções inéditas "com uma sonoridade eletrônica e profunda". É o primeiro disco que a dupla britânica grava nos Estados Unidos. O produtor é o ganhador de três prêmios Grammy, Andrew Dawson. / EFE