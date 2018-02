Pet Shop Boys lança novo disco O popular duo de synth pop Pet Shop Boys lançará um novo álbum em junho. Batizado de "Electric", o disco será o segundo trabalho em 12 meses do duo, que vem ao Brasil para uma apresentação no festival Sónar, em maio. "Estamos em um momento muito vibrante de nossas carreiras. Estamos orgulhosos no novo disco", anunciaram Neil Tennant e Chris Lowe, em comunicado à imprensa. De acordo com a revista "Fact", o disco será o primeiro do Pet Shop Boys a não ser lançado pelo selo Parlophone. Sobre a nova gravadora, Kobalt Services, os dois disseram: "Estamos ansiosos para trabalhar com um novo selo". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.