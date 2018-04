Pessoa mais velha do mundo morre aos 115 anos na Califórnia

A pessoa mais idosa de que se tinha registro no mundo morreu, aos 115 anos, informou um médico. Gertrude Baines morreu nesta sexta-feira, segundo o doutor Charles Witt.

A causa provável da morte de Gertrude foi um ataque cardíaco, disse Witt, mas ainda haverá uma autópsia para confirmação. Nascida em 1894, em Shellman, na Georgia, Gertrude tornou-se a pessoa mais velha do mundo em janeiro, quando faleceu em Portugal Maria de Jesus, também de 115 anos.

A idosa norte-americana recebeu uma carta do presidente Barack Obama, ao cumprir 115 anos em 6 de abril. Agora, a pessoa mais idosa do mundo é Kama Chinen, de 114 anos, que vive no Japão.