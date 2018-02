Pessoa de Cinema

ESPECIAL PARA O ESTADO

LISBOA

No espólio do maior poeta português do século 20 continuam a aparecer surpresas. Na terça-feira, foi publicado em Lisboa o livro Argumentos para Filmes, com seis propostas para roteiros e outros escritos sobre cinema da autoria de Fernando Pessoa.

Editado pela Ática, com um total de 28 documentos, o livro traz quatro roteiros em inglês e dois em francês, pensados para as produções da época. Os organizadores da edição, o italiano Patrício Ferrari e a portuguesa Cláudia Fischer, acreditam que os argumentos tenham sido escritos entre o fim da década de 1910 e o começo dos anos 1920.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Esses documentos mudam a percepção que se tem da forma como Fernando Pessoa concebia o cinema", conta Ferrari. Para muitos pessoanos, havia a ideia de que o escritor considerava o cinema uma arte menor. Em alguns poemas, o heterônimo Álvaro de Campos menciona o cinema associando essa forma de expressão à velocidade e pouca profundidade. Há um texto em que Pessoa afirma que as únicas cinematografias de qualidade são a alemã e a russa.

Segundo Ferrari, dois dos argumentos são típicos das produções norte-americanas da época, as histórias de detetives. Em Note for a Silly Thriller (Notas para um suspense leve), um milionário viaja num navio para a Europa com uma grande quantidade de diamantes e há bandidos no mesmo barco. Envolve roubos, mulheres que se insinuam para obter os diamantes e enganos.

Em outra trama do mesmo gênero, que aparece como Note for a Thriller (Notas para um suspense), um acadêmico entrega a um milionário que embarca num navio um ídolo muito valioso para levar para a Europa. Como o milionário tem medo que roubem o ídolo, faz 20 pacotes iguais e entrega aos passageiros, prometendo a quem levar o ídolo intacto para Londres o valor de US$ 100 mil. Mais uma vez, é um jogo de enganos.

O terceiro argumento, com o título Multiple Noblemen (Múltiplos Nobres) é considerado por Ferrari como o mais próximo do universo pessoano, num jogo entre pessoas que se fazem passar por outras. "Os diálogos são em português e há a indicação de que poderia ser tanto um filme como uma peça de teatro", conta.

No argumento, o Marquês de A. encontra-se doente e não pode ir a uma recepção onde ninguém o conhece. Resolve enviar seu criado, que aceita a tarefa por saber que na festa estará sua paixão. Ao saber que a mulher de quem gosta também vai à festa e que estará lá o seu rival, o marquês resolve ir, criando uma situação cheia de confusões.

No quarto argumento, The Three Floors (Os Três Andares), é retratado um edifício com três andares. Em cada um deles mora uma família de extrato social diferente. As situações são semelhantes, mas cada uma reage de forma diferente a elas.

Segundo Patrício Ferrari, os filmes em francês apresentam uma proposta completamente diferente. "Têm um tom fantasmagórico e de sonho. Parecem exercícios surrealistas, como os de Buñuel e Salvador Dalí, mas antes deles." Ele conta que os argumentos em francês já tinham sido publicados na França por Patrick Quillier.

Não está no espólio o projeto de um filme sobre Álvaro de Campos, que é citado numa carta de Mário de Sá Carneiro para Pessoa em 1915. Além das propostas de filmes, o livro também traz os planos do autor para criar produtoras de cinema. A Cosmópolis deveria fazer propaganda de Portugal. Para outro projeto de produtora, à qual deu o nome de Ecce Filmes, ele chegou a esboçar um logotipo.

Projeto

Esboço do logotipo da produtora de cinema que Fernando Pessoa planejava criar. Até agora, havia a ideia, que se provou equivocada, de que ele considerava o cinema como uma arte menor