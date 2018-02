Pesquise sua intenção

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você tem nove dias para escolher o novo presidente da República. E 14 para decidir quais filmes da 34ª Mostra Internacional de Cinema vai ver. Esta eleição que começa hoje (22) e segue até 4/11 é mais divertida e menos importante do que o pleito do dia 31, é verdade. Mas note a dificuldade: na Mostra, você terá de escolher entre 467 candidatos - o número de filmes selecionados para esta edição.

Confira todos os filmes da mostra

Além das sessões de cinema, espalhadas por 30 espaços da cidade, há ainda outros ‘compromissos cívicos’ que você não deveria perder. Homenageados do evento (e autores do seu cartaz dupla-face), o alemão Wim Wenders e o japonês Akira Kurosawa ganharam, respectivamente, uma mostra de fotos e uma exposição de storyboards - além de exibições especiais de seus filmes. E, no domingo, uma cópia restaurada do clássico ‘Metropolis’, de Fritz Lang, terá sessão no gramado do Auditório do Ibirapuera, com som da Orquestra Jazz Sinfônica. Destacamos o melhor desta programação, para facilitar as suas decisões. Escolha conscientemente, mas com calma: qualquer candidato, neste caso, tem (algum) valor.

FESTA DA DEMOCRACIA

+ Wim Wenders, que fala com o público amanhã (23), às 22h30, na Cinemateca, é uma das estrelas do evento. Além de ter ‘Paris, Texas’, ‘Asas do Desejo’, ‘O Filme de Nick’ e ‘Até o Fim do Mundo’ exibidos, apresenta a mostra Lugares Estranhos e Quietos - 23 fotos de um universo solitário como o de seu cinema. Masp. Av. Paulista, 1.578, 3251-5644. 11h/18h (fecha 2ª). R$ 15. Até 9/1.

+ Além de ‘Rashomon’ (foto), há uma exposição com 80 storyboards que Akira Kurosawa desenhou minuciosamente para seus filmes. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 28/11.

+ O artista francês F. J. Ossang (‘Doctor Chance’) lança ‘Dharma Guns’ e ganha retrospectiva. De Serge Avedikian, uma série de curtas inclui ‘História Cadela’, vencedor da Palma de Ouro em Cannes. Também há mostra do norueguês Bent Hamer (‘Histórias de Cozinha’) e clássicos de John Ford (‘Rastros de Ódio’).

+ A atriz Hanna Schygulla é também diretora - e fez um documentário sobre outra atriz e diretora, cubana, em ‘Alicia Bustamante’ (na foto, as duas). Da alemã, a Mostra também exibe ‘Lucero’ e ‘Me and My Double’, entre outros.

+ A 29ª Bienal de São Paulo também vira espaço de cinema - mais especificamente, no terreiro ‘A Pele do Invisível’, onde são projetados filmes de Jia Zhang-Ke, por exemplo. Pavilhão da Bienal. Pq. do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5576-7600. Grátis.

Este ano, a Mostra é boa para quem quer se mexer, já que bicicletários foram instalados ao lado de 15 cinemas. Mas contempla os preguiçosos: uma parceria permite ver filmes online, pelo site http://www.mubi.com/.

(Colaboração de Aline Stivaletti e Luiza Pereira)

34.ª Mostra Internacional de Cinema

Ingressos/Pacotes

Permanente integral: R$ 390

Permanente especial: R$ 90

Pacote de 40 ingressos: R$ 285

Pacote de 20 ingressos: R$ 165

Central da Mostra

Avenida Paulista, 2.073

Conjunto Nacional. Funcionamento: das 10h às 21h

Internet: http://www.ingresso.com/