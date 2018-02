Pesquisadora defende o termo 'divórcio' em novela sobre 1906 Em resposta às contestações sobre a menção ao termo "divórcio" na novela Lado a Lado, que se passa na primeira década do século 20, a Globo nos envia os argumentos de Luciane Reis, responsável pela pesquisa histórica presente no enredo. Sim, o divórcio só foi instituído no Brasil, de fato e de direito, em 1977, mas o termo chegou a ser usado antes de 1916, quando "foi substituído por desquite", por obra da aprovação do Código Civil Brasileiro, para designar a separação dos corpos e bens de um casal, como já estava previsto nas leis anteriores".