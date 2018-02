Pesquisador Roberto Ventura é homenageado em SP

Era o ano do centenário de publicação de "Os Sertões", a obra-prima de Euclides da Cunha, e Roberto, que foi colaborador do jornal O Estado de S. Paulo, estava empenhado em concluir a biografia do escritor. No dia do acidente, ele voltava de São José do Rio Pardo, onde Euclides escreveu parte dessa obra - tinha ido lá para fotografar as capas das edições estrangeiras.

Excelente professor, querido pela competência e atenção que dedicava a alunos e pesquisadores. Ansioso e obcecado. Assim o professor Foot descreve o colega, que conheceu nos anos 90, quando Roberto voltou de uma temporada de estudos na Alemanha.

O esboço de seu trabalho - segundo Foot, ele tinha escrito cerca de 180 páginas e queria 600 - virou a obra "Retrato Interrompido da Vida de Euclides da Cunha" (Companhia das Letras, 2003).

Duas descobertas de Roberto são destacadas pelo professor. "Todos diziam que Euclides era republicano, militar e positivista. Isso tem sua verdade, mas ele fica logo frustrado com o andar da carruagem - sobretudo com o poder militar. Tínhamos noção disso, mas o Roberto foi fundo e mostrou essa tensão." Ele também estabeleceu uma identidade entre Antonio Conselheiro e Euclides. "Aquele personagem tão impressionante de Os Sertões, por mais terrível e ensandecido que ele pareça na representação feita pelo autor, tem ali alguma coisa de um processo de identificação. Concordo." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

