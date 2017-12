Pesquisador identifica influência do teatro na obra de Machado de Assis

Antes de ser romancista (e de se transformar em um dos maiores nomes da literatura em língua portuguesa), Machado de Assis (1839-1908) desejava ser dramaturgo. Ainda jovem, chegou a escrever sete peças, mas foi o veredicto do jornalista Quintino Bocaiuva quem o convenceu a adotar a ficção: "Bocaiuva lhe disse que suas peças eram mais para serem lidas que encenadas, pois eram mais cheias de ideias que de dramas", observa o escritor e pesquisador José Luiz Passos, autor de Romance com Pessoas, obra que ganha nova versão, agora pela Alfaguara, e que se consolida como uma das principais análises contemporâneas sobre a escrita machadiana.

Passos mostra como, em seus romances e contos, Machado utilizou o julgamento moral como um detalhe decisivo na construção dos personagens, tornando-os únicos naquele momento da literatura brasileira (segunda metade do século 19). É nesse ponto que entra a paixão pelo teatro - e mais decisivamente as peças de Shakespeare - como modelo para sua "sondagem da vida interior e do engano moral".

Vencedor do Prêmio Portugal Telecom do ano passado com o romance O Sonâmbulo Amador, o pernambucano José Luiz Passos constata que Machado tinha grande interesse pela vida interior dos personagens. "É a pedra de toque da sua literatura. E essa vida é formada pelos valores morais que o sujeito tem dele próprio."

O pesquisador passou longos meses na Academia Brasileira de Letras, folheando os livros que pertenceram à biblioteca de Machado. "Levantei a marginália dele, ou seja, o que anotou, sublinhou, tentando descobrir o que lhe interessava e como isso teria influenciado sua ficção", conta Passos, que notou Shakespeare como uma referência constante. "Talvez, com exceção da Bíblia, ele seja o autor individualmente mais citado por Machado: há cerca de 230 referências diretas a quase 20 peças do bardo - desde 1858, quando publica seu primeiro poema, Ofélia, referência a Hamlet, até 1908, quando cita Shakespeare em Memorial de Aires, algumas vezes com ironia, como quando compara o drama de Romeu e Julieta com o de Cibélia."

Passos notou ainda que, nos momentos centrais dos romances machadianos, em que o protagonista se avalia, ou entra em crise, Shakespeare é invocado. "Com isso, tentei criar uma relação entre a fascinação pelo bardo com a mecânica de criação dos próprios personagens."

Em sua pesquisa sobre a importância de Shakespeare na obra de Machado de Assis, José Luiz Passos fez importantes descobertas. Percebeu, por exemplo, que o autor brasileiro se refere a Otelo ao menos 30 vezes em sua obra. "Ele tenta reescrever Otelo em vários contos, flerta com isso em Ressurreição, no qual cita Iago, até atingir o auge em Dom Casmurro", observa ele, lembrando de uma obra clássica dos anos 1960, O Otelo Brasileiro de Machado de Assis (Ateliê), em que a americana Helen Caldwell traça um perfeito paralelo entre Otelo e Dom Casmurro, a ponto de se fazer pensar que Capitu, assim como Desdêmona, é inocente na traição.

Em seu livro Romance com Pessoas, cuja primeira edição saiu em 2007, José Luiz Passos torna precisa ainda a afirmação de Machado ser o grande nome da literatura brasileira no final do século 19, época dominada por escritores românticos, como José de Alencar, e naturalistas, como Aluízio de Azevedo. "Entre esses, Machado cria o que digo ser uma terceira via."

Na época, aponta o pesquisador, havia dois modelos que dominavam o mundo da ficção. Um era o de Alencar, marcado por relações arquetípicas e valores ideais, como a virtude, a pureza, a vilania. "Os personagens eram marcados por valores absolutos, que determinavam traços de personalidade ou qualidades associados a valores sociais", conta. "Havia também a fórmula naturalista, em que os personagens são resultantes de determinações muito maiores, e incontroláveis, de origem climática, racial, etc."

E eis que Machado cria uma terceira via para o romance, uma outra maneira de observar, em que predomina uma descrição mais robusta do universo interior dos personagens, oferecendo-lhes uma psicologia plenamente individualizada.

"E como Machado faz isso? Optando por uma espécie de anacronismo deliberado e buscando na literatura do Renascimento (Cervantes, Shakespeare, Dante e Camões) determinadas maneiras de falar sobre valores humanos que pertencem à vida moral, ao mergulho do eu, ao terreno da dúvida, à avaliação do indivíduo, e à capacidade de fingir", analisa.

"Com isso, adensa os personagens fazendo com que tenham uma relação complexa com o tempo, ou seja, que eles percebam que mudaram entre o começo e o fim da história."

Gênio ou crápula. Exemplos não faltam. Em Iaiá Garcia, a protagonista se educa observando as outras pessoas dissimularem. "Ela começa como uma adolescente ingênua e chata e termina como uma mulher segura e informada pela desconfiança. Já Brás Cubas reconta a própria história de uma forma que, se o leitor confiar, descobre um gênio, mas, se desconfiar, encontra um crápula. O que esses personagens diferem dos alencarianos e naturalistas é um dinamismo moral, uma invenção machadiana para as letras brasileiras. Ele cria uma variante fundamental para a narrativa nacional que vai resultar no realismo psicológico."

Na conversa que teve com o Estado, Passos revelou particular interesse pelas obras finais de Machado, Esaú e Jacó (1905) e, sobretudo, Memorial de Aires (1908). "Eles espantam o leitor, pois não têm a pirotecnia verbal e conceitual de Brás Cubas, nem o pathos trágico de Dom Casmurro, ou mesmo aquela alegria humana e às vezes farsesca de Quincas Borba. São romances muito sutis, pertencentes à fase simbolista de Machado."

Futuro. Um dos planos do pesquisador é escrever sobre a relação de Machado com Henry James, sobretudo nas semelhanças entre Memorial de Aires e Os Embaixadores. "Aires é um personagem dentro do romance, pois se trata de um diário, mas a visão de mundo do narrador onisciente em terceira pessoa se cola de tal maneira à consciência de Aires que ela é uma perspectiva dele. É fascinante e é uma técnica literária também utilizada por James, em seu livro", observa. "Ainda pretendo escrever sobre essa conexão entre a última obra de Machado com Henry James."

