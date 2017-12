Pesquisa Nick aponta hábitos de TV nas férias

Paulo Betti acaba de ler Lábios que Beijei como parte do estudo que alimenta seu blogueiro do mal, Téo Pereira, em Império. De Aguinaldo Silva, autor da novela, o livro é de 1990 e mescla traços autobiográficos com ficcionais na Lapa carioca dos anos 60/70, durante a ditadura

Mas Lábios que Beijei nos apresenta a origem de um outro personagem de Império. Xana Summer, vivido por Ailton Graça, é figura facilmente identificada naquelas páginas sobre a antiga Lapa carioca habitada por Aguinaldo Silva nos anos 60.

A Vila Madalena e a escalada imobiliária do bairro paulistano fazem o mote da causa #ficabrincante, alvo do curta-metragem que acaba de ser produzido pela Maria Farinha Filmes. Única produtora da América Latina a ser contemplada com o selo internacional B!Corp, a empresa investe parte de seus lucros em causas sociais urgentes.

O Porta dos Fundos terá seus planos na FOX formalmente apresentados pelo canal em evento para a imprensa na primeira semana de setembro. A estreia da trupe na emissora será em outubro.

Requisitado por uma série de anunciantes para o horário nobre nos últimos tempos, Silvio Luiz teve seu programa de esportes na RedeTV! deslocado para as 8h30.

Hebe Camargo por Rosemary é a mais impressionante caracterização já vista da apresentadora e estará na estreia de Esse Artista Sou Eu, hoje, às 23h, no SBT. A cantora usa um vestido que foi da apresentadora. A peça sofreu apenas um ajuste nas costas.

O canal Arte 1 está documentando o processo de criação das intervenções artísticas da exposição Made by...Feito por Brasileiros, na futura Cidade Matarazzo: as pílulas vão ao ar durante a programação e ganham especial dia 30, às 23h.

Bem na foto. Walter Carvalho que, além de assinar a direção de fotografia de O Rebu, integra o time de diretores da novela, faz graça com o taco de sinuca no salão de jogos da casa do crime, onde Rosa (Dira Paes) interroga convidados como Bernardo (José de Abreu).