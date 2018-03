Pesquisa Ibope cria novas divisões etárias

A Noite Cairá (Night Will Fall), exibido no festival É Tudo Verdade, estará disponível para assinantes do Philos, plataforma premium da Globosat na internet (Globosat Play), a partir de amanhã.

Realizado por Alfred Hitchcock e Sidney Bernstein para ser lançado em 1945, A Noite Cairá foi planejado para servir como prova dos crimes nazistas, mas foi considerado muito forte para ser exibido no período de reconstrução. O documentário foi encontrado, restaurado e lançado por André Singer em 2014, com depoimentos de sobreviventes.

Colombiana -Em Busca de Vingança teve sua primeira exibição em canal pago básico no último dia 17, pelo Megapix, e levou a emissora à liderança da TV paga. Foi a maior audiência do Megapix em 2015.

É pique. Primeiro programa na atual era da TV aberta a trocar conteúdo infantil por atualidades na faixa matinal, reabrindo espaço para merchandisings, o Hoje em Dia, da Record, completa dez anos no ar.

É pique 2. Em razão da efeméride, César Filho, Ana Hickmann e Renata Alves têm gravado chamadas para as novidades do programa em casas de telespectadores que acompanham fielmente a atração. No ar, a partir de sábado.

TV útil. O Esporte Espetacular, na Globo, mostra neste domingo o emocionante encontro entre o técnico de vôlei Bernardinho e a menina Katilane Bezerra, de 9 anos, da Comunidade de Campinhos, no interior da Bahia.

TV útil 2. Katilane participava do projeto Viva Vôlei para melhorar de uma deficiência que a impedia de ficar em pé, cena mostrada há três anos pelo Esporte Espetacular. Ao tomar conhecimento da história, Bernardinho procurou pela família dela e custeou todo o tratamento por três anos.

Sem glamour. Com Beatriz presa, Glória Pires troca o belo figurino de Babilônia por peças basiquinhas. E Teresa (Fernanda Montenegro), a madrasta, vai à Casa de Custódia para defender a cliente, em quem não acredita, a pedido de Estela (Nathalia Timberg). No ar, amanhã.