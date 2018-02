Personagens do Castelo Rá-Tim-Bum podem ser vistos em gravura

Os fãs do Castelo Rá-Tim-Bum têm mais um bom motivo para visitar a exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. Desde o último sábado, 17, imagens do programa e dos personagens, feitos de gravura, podem ser conferidas gratuitamente no mesmo local.

Os designers Elias Fernandes, Thales Molina e Marcelo Meneses criaram o projeto virtual colaborativo envolvendo uma equipe de artistas que fizeram uma releitura contemporânea do programa e de seus personagens em uma coleção de 50 telas, todas com estilos, cores, formas e traços diferentes. Os trabalhos podem ser conferidos até o dia 22 de fevereiro, no espaço expositivo térreo do Museu.

A megaexposição sobre o programa, inaugurada em julho de 2014 e que já recebeu mais de 350 mil visitantes, ficará aberta ao público até o próximo domingo, 25 de janeiro.

Castelo Rá-Tim-Bum por 50 artistas

De 17 de janeiro a 22 de fevereiro de 2015

Terças a sextas, das 12 às 21h; sábados, das 10 às 22h; domingos e feriados, das 11h às 20h

Ingresso Gratuito

Museu da Imagem e do Som - MIS Av. Europa, 158, Jardim Europa - São Paulo Tel.: (11) 2117 4777