Personagens de 'Mad Men' vão virar bonecos da linha Barbie

Os personagens principais da série de televisão "Mad Men", transmitida pela rede americana "AMC", serão transformados em protagonistas de uma nova linha Barbie de bonecas e bonecos.

As versões em miniatura dos protagonistas da série, centrada no mundo da publicidade no início da década de 1960, serão lançadas em julho, anunciaram hoje a "AMC" e a Mattel.

Os bonecos serão criados pelo desenhista da empresa Barbie, Robert Best, e serão concentrados em quatro dos personagens principais da série: o diretor criativo Don Draper, sua mulher, Betty, a chefe das secretárias, Joan Holloway, e Roger Sterling

Embora a Mattel já tenha feito versões de personagens de séries famosas como "Arquivo X", o lançamento dos bonecos inicia uma nova linha da Barbie Fashion Model Collection.

A marca é dedicada aos exemplares de colecionador, conhecidos pela qualidade de seus modelos e acessórios.

Uma das particularidades dos bonecos que formam a coleção é o material, chamado de Silkstone, um vinil muito duro que imita a porcelana. As barbies desta coleção também são conhecidas por evocar as versões dos anos 60 da popular boneca loira.

A empresa Mattel deve produzir entre sete e dez mil cópias de cada um dos bonecos que serão vendidos a US$ 74,95.

Além disso, os bonecos dos personagens da série ambientada em Nova York usarão roupas e complementos semelhantes aos usados no programa.

Assim, o boneco de Don Draper, interpretado por Jon Hamm, será comercializado com uma maleta, um chapéu e sua gabardine, mas sem os cigarros e cinzeiros que podem ser vistos nos episódios.

As duas protagonistas femininas também terão seu visual complementado por imitações dos colares usados na série - pérolas no caso de Betty Draper e um pêndulo com uma caneta para a boneca de Joan Holloway.

A série, que estreará sua quarta temporada nos EUA no próximo verão, foi elogiada em inúmeras ocasiões e recebeu o Globo de Ouro de melhor série dramática em janeiro.