Personagens de Belíssima invadem a internet Júlia (Glória Pires), André (Marcello Antony), Nikos (Tony Ramos) e a galera do mal, chefiada por Bia Falcão (Fernanda Montenegro), se despedem do horário nobre nesta sexta-feira, mas quem sentir saudades pode rever os personagens da novela pela internet. No site de relacionamentos Orkut, eles se reúnem na comunidade Belíssima - Fakes. Preste atenção no detalhe: são fakes, falsos. Mesmo assim, a piada vale. Até o gato Mustafá, fiel companheiro de Murat, ganhou sua página. Ali, diz gostar de ração de salmão . Safira (Cláudia Raia), que vai se casar pela sexta vez, aparece a procura de um namorado. E ganhou um pretendente: o cantor Wando, que escreveu para dizer que ela "é luz, é raio, estrela e luar." E para provar que não há rixa com elencos passados, o quadro de amigos de Safira inclui o finado boi Bandido (o vilão de América, para os esquecidos). Como um pouquinho de intriga faz bem para toda novela, a decoradora participa da comunidade: Doe uma calça jeans para Vitória. Afinal, apesar do frio, a moça só tem vestidos no armário. Bia Falcão reina absoluta pelo site, com mais de 500 amigos. A página é tão caprichada, que traz fotos da família toda: o irmão Gigi (Pedro Paulo Rangel), a neta Érica (Letícia Birkheuer) e a bisneta Sabina (Mariana Ruy Barbosa), a amiga Ornela (Vera Holtz)... Tem até imagens de Fernanda Montenegro aos 18 anos. Ao menos no campo visual, Bia é bastante amiga de André. Os dois até trocam recadinhos. E o ´semi-vilão´ avisa: ´quem pisar no meu calo será castigado´. Apesar do caráter duvidoso, o moço está fazendo sucesso entre as mulheres. No painel de depoimentos dele, tem até uma declaração apaixonada da modelo Gisele Bündchen! E entre as amigas famosas, estão Adriane Galisteu, Daniela Sarahyba e Laura Prudente da Costa (isso mesmo, a cachorra Laura, de Celebridade, não morreu em 2003. Aliás, ela também se apaixonou pelo atual maldoso das oito). Vitória (Cláudia Abreu) espalhou pela internet que vai se casar nesta sexta. Será? Talvez nem o próprio autor Silvio de Abreu saiba disso! E, como até a personagem deve estar farta de seu visual florido, há um recadinho bem direto para a figurinista: ´dá uma calça!´. E viva o ócio dos fãs.