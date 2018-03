Personagens da Turma da Mônica 'crescem' e viram mangá

Magali continua comilona, mas agora tem mais cautela com o cardápio. Mônica não é mais gordinha, porém continua dentuça. Cascão ainda é o mesmo "sujinho" de sempre e Cebolinha melhorou, mais ainda sofre com a mudança do R pelo L na fala. Eles sofreram modificações, mas a maior delas é que todos cresceram, assim como muitos de seus leitores. Foto: Divulgação Com o formato de mangá (linguagem usada em publicações de desenhos japoneses), A Turma da Mônica Jovem, que deve ser lançada em agosto pela Editora Panini, irá tratar de assuntos ligados aos jovens. A idéia do criador dos personagens, Maurício de Souza, e da editora do quadrinho é sentir primeiro a receptividade do público, para depois abordar temas como namoros, sexo e até drogas com a famosa turminha. "Nesse começo, como é natural, haverá um estudo do terreno em que estamos caminhando, mas minha idéia é usar a Turma da Mônica Jovem para 'falar' com os leitores sobre esses assuntos, sim. De uma maneira muito bem estudada", afirma Maurício. As personagens Magali e Mônica, na versão jovem. Foto: Divulgação.