Personagem de quadrinhos volta às telas em 'Dredd - 3D' A reciclagem de ideias e de personagens ainda parece ser um bom negócio para os produtores de filmes de ação hollywoodianos. Como, por exemplo, "O Vingador do Futuro", que ganhou as telas em 1990, estrelado por Arnold Schwarzenegger, e voltou repaginado em 2012, com Colin Farrell como protagonista. Ou ainda "Robocop", que já era uma trilogia e ganhará nova versão no ano que vem, sob a direção do brasileiro José Padilha. Sem contar a saga "Resident Evil", com Milla Jovovich, cuja quarta sequência estreou recentemente no Brasil.