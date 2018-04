Personagem de musical polemiza ao cantar 'quero ser Osama'

Mulheres que vestem burkas rosas e que, armadas com uma metralhadora, rodeiam um terrorista que canta "quero ser como Osama". O cenário é o ponto alto do espetáculo Jihad: O Musical, que estréia nesta quarta-feira, 31, em Edimburgo. Até o dia 26 de agosto e dentro do festival alternativo Edimburgo Fringe, a capital escocesa acolherá um musical que, segundo seus responsáveis, é uma "amalucada cavalgada pelo absurdo mundo do terrorismo internacional" e que tem todos os ingredientes para ferir sensibilidades no Oriente e no Ocidente. E não é para menos, principalmente se levarmos em conta que seu protagonista - um camponês afegão com sobrenome explosivo -, Sayid al-Boom, tem de decidir entre continuar no lado "bom" ou passar para o lado "negro", junto a terroristas que tentam atraí-lo para uma organização. "Quero ser como Osama. Quero abrir caminho para a fama com uma bomba. Sei que as pessoas podem me detestar, mas, oh, Deus, não me ignorarão quando a CIA me colocar um preço", canta um dos terroristas tentando iludir Sayid no principal número do espetáculo. A letra não é a única que chama a atenção no espetáculo, uma vez que nele há um coro de mulheres com burkas rosas e metralhadoras de papelão que fecha o círculo de ironia e sarcasmo da obra da companhia nova-iorquina Silk Circle Productions. "Como todas as boas comédias, Jihad: O Musical aborda, de um modo divertido, um assunto da atualidade que as pessoas conhecem, que pode ser abordado com humor", diz James Lawler, produtor do espetáculo, em comunicado à imprensa. E para que os espectadores consigam rir, a companhia conta neste musical a história de um camponês que é enganado por uma misteriosa mulher, que, com a promessa de um futuro melhor, tenta convencê-lo a trabalhar numa suposta companhia afegã de exportação de papoulas. Sayid descobre finalmente que a organização é uma célula terrorista que pretende pôr bombas no Ocidente e cujos membros tentam fazer uma lavagem cerebral para que ele entre no gruo. Tudo com a ajuda de danças coreografadas e canções irreverentes. No entanto, algumas pessoas já se posicionaram contra a estréia do na Escócia, que, há um mês, foi palco de uma tentativa de atentado. No site do governo do Reino Unido, vários cidadãos pedem que o primeiro-ministro Gordon Brown "condene este retrato de mau gosto do terrorismo e de suas vítimas". Em resposta a este pedido, Lawler disse: "Não temos a intenção de ofender ou insultar com este espetáculo. É apenas uma comédia musical, em sintonia com a tradição britânica" de rir e não se render frente às ameaças. O musical também faz críticas ao Ocidente, com a inclusão do personagem de uma jornalista com nome suspeitosamente similar ao de um canal de notícias americano, Foxy Redstate, que tenta convencer Sayid a se infiltrar na organização e, assim, conseguir a reportagem exclusiva que a levará à fama. O protagonista acaba transformado numa marionete que deverá escolher a companhia "mais apropriada", entre a oferecida pelos "jihadistas", pela jornalista americana ou por sua irmã, que tentará resgatá-lo para o "lado bom" com a ajuda de um francês partidário de sua rendição. Além de Sayid al-Boom e Foxy Redstate, um tal Hussein al-Mansour e uma tal Noor completam o elenco desta produção, na qual também há uma brecha para o romantismo com a curiosa música I Only See Your Eyes (Só Vejo Seus Olhos, em tradução livre), uma irônica e pretensa canção de amor.