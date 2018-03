Persona Bom de ouvir No concerto de sábado no Auditório de Campos do Jordão, ficou muito claro o que um bom maestro pode fazer por uma orquestra. A OSB, que passou por muitos maus momentos nas últimas décadas, estava outra orquestra nas mãos de Roberto Minczuk, que a vem dirigindo há cerca de um ano. O som da orquestra, contido pelo maestro, para o delicado repertório escolhido por Kiri Te Kanawa, era ótimo de ouvir. São Paulo tem a Osesp. Mas um país do tamanho do Brasil não pode ter só uma grande orquestra. Agora tem duas. Coro afinado Agora, maestro nenhum no mundo conseguiria uma "orquestração" de 90 mil vozes tão afinada quanto a vaia que o presidente Lula levou na abertura dos Jogos Pan-americanos, e que Dora Kramer chamou de "o berro do Maracanã". Aquilo é coisa de uma força muito maior. Não vamos nos esquecer que a voz do povo - e mesmo pagante aquele era povo - é a voz de Deus. Vôos de Marte Já está formada uma comissão para estudar a mudança de até 40% dos vôos que partem de Congonhas para o Campo de Marte. A idéia é transferir todos os vôos de aviões executivos e companhias regionais de pequeno porte para lá. Só esta providência já desafogaria, e muito, o tráfego em Congonhas. No fim de semana, um grande empresário ficou 1h50 com o motor do seu avião ligado, esperando a liberação para decolagem. O que gastou de combustível daria para ir ao Rio e voltar e ainda sobrava um pouco. Porta aberta Depois do sucesso do Fazenda Café que fica no centro da cidade, em frente à Faculdade no Largo de São Francisco, Stela e Ana Saad Jafet acabam de comprar uma outra unidade do Café que fica em Moema. Paulo Saad , da Rede Bandeirantes, marido e pai das empresárias, está adorando dar um mão para as duas . No sábado, quando receberam amigos para a feijoada, Paulo fez as vezes de anfitrião, recebendo todos à porta. Niemeyer luso Em homenagem aos 100 anos de Oscar Niemeyer, foi lançada, segunda, em Lisboa, uma edição comemorativa do livro O Nosso Niemeyer, do escritor português Carlos Oliveira Santos. A edição inclui um novo capítulo sobre o projeto do Pestana Casino Park, único no setor de hotelaria assinado por Niemeyer. No mesmo dia, foi lançado o Concurso Internacional de Fotografia Niemeyer 100 Anos, que visa promover internacionalmente a vida e obra do arquiteto através de fotografias originais de suas obras. Informações estão no site. Pagando a conta Boa parceria entre iniciativa privada e administração pública em Ilhabela. A Associação dos amigos da Praia do Pinto e Ponta Azeda, mais a Sabesp e a Prefeitura Municipal se juntaram para prover aquele ponto da ilha de sistema de esgoto sanitário. A conta, de R$ 1,5 milhão, vai ser dividida entre a Associação e a Sabesp. A Prefeitura participa apenas facilitando trâmites para licenças e procedimentos. Quando a administração pública não atrapalha já é grande ajuda. Com esse esforço, 100% do esgoto de 120 moradias da região serão coletados e tratados, garantindo águas limpas e preservação ambiental. Sem piratas Atualmente, os jovem entre 16 e 24 anos são os maiores consumidor de pirataria no Brasil. Para interagir com este público, a MPA - Motion Picture Association - fechou parceria com a ONG Sife, Students in Free Enterprise, que atua em universidades nas principais capitais brasileiras. Juntas, vão promover um concurso para produção de trailers antipirataria, que serão utilizados em campanhas pela entidade. Entre as faculdades que participam do projeto, estão a FGV do Rio e a PUC, de Campinas e São Paulo. A intenção é educar com mensagens positivas que sensibilizem o público jovem sobre a importância em se respeitar a propriedade intelectual. OS no comando Os secretários de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata, e da Justiça, Luiz Antônio Marrey, comandam em 1º de agosto palestra na Livraria Cultura da Paulista. Ambos irão defender a administração de unidades públicas por entidades do terceiro setor. Vinte hospitais do Estado já são administrados pelas chamadas Organizações Sociais de Saúde. Cursos no Brincante O Teatro Escola Brincante comemora seus 15 anos com uma cartela enorme de cursos. A parceria com o Instituto C&A rendeu a criação do Centro Brasileiro de Estudos e Folganças, com cursos de canto, dança, teatro e percussão brasileiros, gratuitos, para a comunidade, instituições sociais e jovens de baixa renda. Os cursos acontecem de agosto a novembro, mas as inscrições devem ser feitas até sexta-feira, pelo site. Fotos no Shopping Carlinhos Jereissati, faz tempo, fala que quer transformar o Espaço Iguatemi, aquele do 9° andar, na frente do W, num local para a discussão da cultura contemporânea. Ele mesmo é um jovem colecionador. Agora a coisa vai dar certo. Tanto que o espaço vai passar a ser conhecido com o I (de Iguatemi)Contemporâneo. Fernanda Feitosa, que organiza o SPArte, vai fazer lá, de 7 a 11 de agosto, o evento Circuito de Fotografia - I Contemporâneo. São 15 galerias: Dan, Nara Roesler, Marilia Razuk, André Millan, Baró Cruz, Brito Cimino, Paulo Darzé (da Bahia), HAP( do Rio), Leo Bahia (de BH), Oeste, Triângulo, Arte 57, Vermelho e Virgilio e o Instituto Moreira Salles com seu acervo esplêndido. E mais a editora Cosak Naif, com seus livros de fotos. O evento é comercial, e os colecionadores poderão disputar obras de Claudio Edinger, Rosângela Rennó, Rochelle Costi, Caio Reisewitz, Miguel Rio Branco, Mario Cravo Neto, Claudia Jaguaribe, Artur Omar, Brigida Baltar, entre muitos outros. miúdas Aniversário de Jeanete Musatti, Maria Pessoa, Sonia Samaja, Celia Thomé, Paulo de Tarso Silveira, Antonio Carlos Kfouri e Sidnei Epelman. A Britcham - Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil - promove almoço com José Serrador Neto, diretor de Política de Comércio Exterior e Planejamento da Embraer. Mary Nigri, hoje à tarde, dá uma aula de nhoque, no Atelier Gourmand, e, à noite, recebe para um jantar em comemoração aos 18 anos do Quattrino, harmonizado com vinhos selecionados da Vinci, com a presença do sommelier francês Sedric Grelin. Zuenir Ventura conversa com o público, no Centro Cultural b_arco. Paul J. Sistare e Annie Morrissey fazem coquetel em comemoração à premiação de Melhor Hotel do Mundo do Clarion Jardim Europa, concedido pela Choice Hotels International. Maria Fernanda Martini e Sérgio Ortiz fazem festa de inauguração do Restaurante Floriano, na Galeria da Brascan Century, no Itaim Bibi. Marcia Camargos lança o romance biográfico A Travessia do Albatroz - Amor e Fuga no Irã dos Aiatolás, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Celso Loducca e André Paes de Barros comemoram 12 anos de sua da agência. O Obá Restaurante faz coquetel de abertura da 2ª Semana del Tequila, em comemoração aos 100 anos de Frida Kahlo. A Bombay Sapphire inaugura seu primeiro Bombay Lounge no Brasil, no Figa Bar.