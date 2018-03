Perseguições e tiroteios em Protegendo o Inimigo

Segundo o diretor Daniel Espinosa, de 34 anos (um ano mais novo que Ryan Reynolds), era para o filme ser ambientado no Rio, mas a produção teve dificuldade em conseguir seguros de vida para os atores. "Foi mais fácil na África do Sul", conta o diretor sueco, que fala português fluente. Este é o primeiro trabalho de Espinosa em Hollywood. Até então, ele só havia produzido filmes na Suécia e Dinamarca.

Washington e Reynolds gravaram na favela de Langa, na África do Sul. No passado, o local era um gueto negro do apartheid. Hoje, faz parte do roteiro turístico que inclui favelas pacificadas, assim como acontece com algumas do Rio. Estão também no elenco Vera Famiga (de Amor Sem Escalas) e Brendan Gleeson (de O Guarda). "Enquanto corríamos e lutávamos pela favela, os moradores ficavam nos olhando curiosos", diz Washington. "Eles diziam: ?Olhem lá, estão filmando aqui?", completa Reynolds.

Espinosa explica que decidiu realizar o filme após saber das tais safe houses mantidas pelos EUA secretamente em território estrangeiro. "Sei que existem. Pedi para conhecer algumas, mas não me deixaram entrar. Então, criamos as nossas." No roteiro, o local secreto é fortificado, mas acaba invadido por bandidos que querem matar o espião traidor Foster, já que ele possui informações que podem derrubar muita gente poderosa na CIA. Weston, então, se vê obrigado a defender um traidor do seu país, pois já não sabe mais em quem confiar. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

PROTEGENDO O INIMIGO - Título original: Safe House. Direção: Daniel Espinosa. Gênero: Ação (EUA,/2012, 115 min.). Classificação: 12 anos.