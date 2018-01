Peritos examinam na Grécia suposto caderno de Van Gogh Foi encontrado na Grécia um caderno de esboços que se acredita que tenha sido de Van Gogh, contendo retratos semelhantes aos das obras mais famosas do pintor. A informação foi divulgada na quarta-feira pela dona do caderno. Tirado de um trem nazista por um combatente da resistência grega, o caderno foi encontrado em uma caixa pela filha dele, que procurou o Museu Van Gogh, em Amsterdã, para verificar sua autenticidade. Atendendo ao pedido da escritora grega Doreta Peppa, um especialista em arte concluiu que os desenhos são, sim, do artista pós-impressionista holandês do século 19. O caderno ainda será examinado por peritos estrangeiros, segundo Peppa. "Quem não ficaria comovido com essa descoberta? Esta é a alma de Van Gogh", disse Peppa à Reuters. "Ele fez este caderno de desenhos para dar de presente. Não existe outro igual no mundo." O caderno inclui desenhos de rostos e personagens, sendo alguns semelhantes aos que estão incorporados em pinturas e desenhos de Van Gogh como "Os Comedores de Batatas," "Tristeza" e "Père Tanguy". Peppa disse que encontrou o pequeno caderno marrom, contendo mais de 60 páginas de esboços e desenhos, em caixas guardadas por seu falecido pai. Se for genuíno, disse, o caderno pode valer perto de 4 milhões de euros. Também foi encontrada uma foto que, segundo Peppa, seria do próprio Van Gogh. O artista grego e perito em arte Athanasio Celia, a quem Peppa pediu que examinasse o caderno, disse que é "um grande presente a todo o mundo das artes." Em seu relatório sobre o caderno, que conclui que os esboços são autênticos, Celia disse: "O caderno é também um testemunho exclusivo de que o desenho era a espinha dorsal da pintura, como Van Gogh acreditava." O livreto traz o carimbo da Real Academia de Arte de Bruxelas, para onde Van Gogh se mudou em 1880, e um carimbo nazista. "Este caderno foi de meu pai, que foi combatente da resistência grega na 2a Guerra Mundial", afirmou Peppa, segurando páginas escaneadas do caderno, que ela guarda num cofre bancário. "De acordo com seus escritos, ele o pegou durante um ataque a um trem nazista que se retirava da Grécia no final da ocupação alemã." "Estou aberta à possibilidade de qualquer cientista sério examinar o caderno", acrescentou Peppa. Valendo aproximadamente 4 milhões de dólares, o caderno pode valer mais que isso num leilão, se for genuíno, mas Peppa disse que não tem planos de vendê-lo.