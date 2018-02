Ben Sisario THE NEW YORK TIMES NOVA YORK, O Estado de S.Paulo

O gerente do estúdio, Lee Foster, disse que, ao assumir o cargo há cinco anos, começou a rever sua coleção de discos e a convidar antigos formandos do Electric Lady a voltar ao estúdio. Em pouco tempo, o preço cobrado por hora de uso voltou a subir e as salas de gravação passaram a estar sempre ocupadas.