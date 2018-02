Perfis falsos e cômicos do vilão Félix viram hit

Se o Félix de Amor à Vida é rápido nas tiradas, os fãs do personagem de Mateus Solano foram igualmente velozes ao criar perfis cômicos do vilão nas redes sociais. Além de reproduzir diálogos da novela, as versões do Félix no Twitter e no Facebook dão conselhos, criam frases de efeito e até interagem com outros artistas.

No microblog, o perfil intitulado Félix Maléfica, com cerca de 8 mil seguidores, já conseguiu ser citado por Mateus Solano. Quando a trama está no ar, o personagem posta pensamentos relativos às cenas que acabaram de ser exibidas, como a sequência de anteontem, em que a secretária Aline (Vanessa Giácomo) é pega no flagra por Pilar (Susana Vieira) ao tentar seduzir César (Antonio Fagundes) com um cupcake e, para disfarçar, oferece o doce à mãe de Félix. "Cabocla dos infernos tentando engordar mommy", escreveu, em referência ao papel de Vanessa no remake de Cabocla, exibido em 2004.

Um dos perfis mais bem-sucedidos em termos de acesso é o Félix Bicha Má, do Facebook, que, até ontem à tarde, contabilizava mais de 88 mil seguidores. "A ideia era fazer um brincadeira para os amigos. No primeiro dia, tive mais de 5 mil curtidas", relembra o webdesigner Maicon Andrade, que criou a página no segundo capítulo de Amor à Vida. A página ganhou público após a publicação de uma montagem em que Félix recebia da Carminha de Avenida Brasil o bastão de novo vilão das novelas. "Meu doce, obrigado por me passar a coroa", dizia. A foto era de uma cena em que Mateus Solano contracenou com Adriana Esteves em Morde & Assopra (2011).

O autor do perfil cômico conta que, desde a exibição de Avenida Brasil, tinha vontade de criar uma página para um vilão. "No primeiro capítulo, fiquei impressionado com tanta malvadeza. O nome veio quando meu companheiro disse 'Que bicha má!' ao ver a novela", explica. Maicon, de 30 anos, que saiu do armário aos 18, acredita que o sucesso do personagem tem a ver com a identificação dos telespectadores com a situação de Félix, que tenta encobrir sua homossexualidade. "A maioria dos gays tem medo de assumir por causa da rejeição da família. Além disso, ele fala o que quer dos outros. Tem gente que engole", opina o carioca.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mateus Solano sabe que Félix Bicha Má e outros perfis estão surgindo na internet. Segundo a assessoria do ator, ele não tem conta no Facebook, mas viu por intermédio de amigos. Entre as montagens com mais compartilhamentos está a dos Power Rangers, em que os rostos dos super-heróis foram substituídos pelas vilãs Flora (A Favorita), Tereza Cristina (Fina Estampa), Paola (Usurpadora), Nazaré (Senhora do Destino), Félix e Carminha, todos sob o comando de Odete Roitman (Vale Tudo).