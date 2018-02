Perfis cômicos do vilão Félix viram hit em redes sociais

No microblog, o perfil intitulado Félix Maléfica, com cerca de 8 mil seguidores, já conseguiu ser citado por Mateus Solano. Quando a trama está no ar, o personagem posta pensamentos relativos às cenas que acabaram de ser exibidas, como a sequência em que a secretária Aline (Vanessa Giácomo) é pega no flagra por Pilar (Susana Vieira) ao tentar seduzir César (Antonio Fagundes) com um cupcake e, para disfarçar, oferece o doce à mãe de Félix. "Cabocla dos infernos tentando engordar mommy", escreveu, em referência ao papel de Vanessa no remake de "Cabocla", exibido em 2004.

Um dos perfis mais bem-sucedidos em termos de acesso é o Félix Bicha Má, do Facebook, que, até quinta à tarde, contabilizava mais de 88 mil seguidores. "A ideia era fazer um brincadeira para os amigos. No primeiro dia, tive mais de 5 mil curtidas", relembra o webdesigner Maicon Andrade, que criou a página no segundo capítulo de "Amor à Vida". A página ganhou público após a publicação de uma montagem em que Félix recebia da Carminha de "Avenida Brasil" o bastão de novo vilão das novelas. "Meu doce, obrigado por me passar a coroa", dizia. A foto era de uma cena em que Mateus Solano contracenou com Adriana Esteves em "Morde & Assopra" (2011).

Mateus Solano sabe que Félix Bicha Má e outros perfis estão surgindo na internet. Segundo a assessoria do ator, ele não tem conta no Facebook, mas viu por intermédio de amigos. Entre as montagens com mais compartilhamentos está a dos Power Rangers, em que os rostos dos super-heróis foram substituídos pelas vilãs Flora ("A Favorita"), Tereza Cristina ("Fina Estampa"), Paola ("Usurpadora"), Nazaré ("Senhora do Destino"), Félix e Carminha, todos sob o comando de Odete Roitman ("Vale Tudo"). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.